NEC slaagt voor herexamen tegen Ajax, maar laat de koploper opnieuw ontsnappen

NEC staat op de barricaden: club stuurt na arbitrale fouten protest­brief naar KNVB

NIJMEGEN - NEC is klaar met de VAR. De Nijmeegse club is woedend over de vele arbitrale fouten van de laatste weken in hun nadeel. Algemeen directeur Wilco van Schaik stuurt maandag een protestbrief naar de KNVB.

20 maart