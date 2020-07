NEC sluit eindelijk Edgar Barreto weer in de armen

Augustus staat voor NEC bol van de oefenwed­strij­den

13 juli NIJMEGEN - NEC speelt in de maand augustus zeven oefenwedstrijden, voornamelijk tegen amateurclubs. De traditionele wedstrijd tegen de amateurs van NEC staat voor zaterdag 8 augustus op de rol. Net als vorig seizoen komt de Nijmeegse eerstedivisionist opnieuw tegen een Duitse club in actie. Op zaterdag 15 augustus is SV Straelen uit de Oberliga de tegenstander.