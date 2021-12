NEC sluit grandioos 2021 af met zege op Willem II en plek in linkerrijtje

NEC begon stroef aan de wedstrijd tegen Willem II. De bezoekers ontsnapten aan een strafschop toen Calvin Verdonk, de vervanger van de geblesseerde Souffian El Karouani, Willem II-aanvaller Ché Nunnely een duw in de rug gaf, maar scheidsrechter Danny Makkelie vond het niets.



Na een kwartier spelen kreeg NEC wat meer controle en dat resulteerde in twee kansen. Jordy Bruijn kopte uit een voorzet van Magnus Mattsson recht op doelman Timon Wellenreuther en Elayis Tavsan dwong Wellenreuther tot een redding bij een schot in de korte hoek.