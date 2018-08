NEC speelt achter gesloten deuren toch tegen Fortuna Düsseldorf, en verliest

Enorme kans en penalty

Na de pauze kreeg NEC wel een grote kans om op voorsprong te komen. Romeny werd neergelegd door Fortuna-verdediger Kaan Ayhan, waarna een strafschop volgde. Tom Overtoom zag zijn penalty echter via doelman Michael Rensing en de paal uit het doel gaan. Niet lang daarna scoorden de Duitsers via een snelle aanval. Aanvaller Kenan Karaman schoot raak. Dezelfde speler besliste een kwartier voor tijd de wedstrijd met een intikker: 2-0. Na een overtreding van invaller Bart van Rooij scoorde Marvin Ducksch nog uit een strafschop de 3-0.

Fandag

NEC zou in eerste instantie morgen tijdens de fandag in eigen huis aantreden tegen de Duitse promovendus, maar die wedstrijd werd in samenspraak met de gemeente gecanceld. De Duitse politie was erachter gekomen dat een groep Fortuna-hooligans wilde afreizen naar Nijmegen. NEC speelt op 17 augustus de eerste wedstrijd van het seizoen, dan is Cambuur in Nijmegen de tegenstander.