NEC-spelers verrassen ernstig ziek zoontje van burgemeester Heerlen

Fortuna Sittard loopt in op NEC door nipte zege op Jong PSV

4 december EINDHOVEN - Concurrent Fortuna Sittard staat in de eerste divisie weer op vier punten van koploper NEC. Fortuna won maandagavond in Eindhoven met 3-2 van Jong PSV. In de rust stonden de beloften nog met 2-0 voor.