NEC-spits Ferdy Druijf kroont zich tot topscorer van de eerste divisie

Druijf scoorde al vroeg in de wedstrijd. Hij nog 83 minuten om de magische grens van dertig te bereiken. ,,Dat had ik wel in mijn hoofd. Maar helaas viel die niet. Met links had ik er nog één kunnen maken. Ik had de bal beter moeten binnenschieten. Maar met 29 doelpunten en de topscorerstitel ben ik ook heel blij.’’



NEC huurde Druijf (21) in de winterstop van AZ. De aanvalsleider maakte in de eerste seizoenshelft veertien doelpunten voor Jong AZ. Voor NEC trof hij vijftien keer doel. Op de slotdag van de competitie had hij een ruime marge op naaste achtervolger Mario Engels. De spits van Roda JC, die niet in actie kwam, bleef steken op 24 treffers.



Druijf blijkt een penaltyspecialist. Voor de Nijmegenaren legde hij zes keer aan vanaf de strafschopstip en scoorde hij even vaak. Voor de ploeg uit Alkmaar benutte de spits vijf penalty’s. Eén keer miste hij voor