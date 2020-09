NEC-spits Janga vrolijk in Volendam: ‘Van die hatelijke nul af’

,,Altijd lekker om te scoren, ik ben van die hatelijke nul af’’, sprak de 28-jarige aanvalsleider tevreden na het duel. ,,Vooral de tweede was belangrijk, vlak nadat Volendam die 1-2 scoorde. Met die goal van mij meteen erna was de wedstrijd over.’’



Na een kopbal (de 0-2) en zijn intikker in de slotseconde (1-3) wil Janga meer. In het seizoen 2015/2016 maakte hij in de eerste divisie 21 doelpunten voor FC Dordrecht. ,,Ik ga niet zeggen dat ik dat dit seizoen ga overtreffen, daar word je later op afgerekend. Maar dat was toen een minder elftal dan wat er nu bij NEC staat. En zelf ben ik nu veel volwassener. Ik ga voor de dubbele cijfers.’’



Na een 0-2 ruststand in Volendam hing in de tweede helft een tegentreffer voortdurend in de lucht, voelde Janga. ,,Dat was voor ons alleen nog maar tegenhouden. Misschien was het vermoeidheid, ik weet het niet precies. Maar Norbert Alblas (keeper, BvZ) hield ons echt in leven vandaag. We mogen hem heel dankbaar zijn.’’