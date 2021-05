NEC-spits Okita haalt zijn gram: ‘Ik weet ook wel dat er kritiek is, ik ben niet gek’

,,Ik ben happy”, glunderde Okita na het duel. ,,Ik heb er twee gemaakt en we zijn door naar de volgende ronde. Dat is mooi, maar super blij ben ik ook weer niet. We zijn een grote club. We we willen de finale bereiken en promoveren. Daar hebben wij ook de kwaliteiten voor. De eerste horde hebben we genomen, maar de weg is nog lang.”

Zijn lach sprak boekdelen. Eindelijk was Okita weer belangrijk voor NEC. Hij tekende voor de 0-1 en 0-4 in Almere. Twee doelpunten in één duel. Hoe groot is het contrast met de competitie. Zo scoorde hij in de laatste tien wedstrijden maar één keer en slechts vier keer in totaal. ,,Dit was een moeilijk seizoen voor me. Ik zie de play-offs dan ook als bonus. In alles ben ik de competitie vergeten.”

Okita speelde bevrijd. ,,Ik weet ook wel dat er kritiek is. Ik ben niet gek. Maar ja, als we luisteren naar anderen dan kunnen we beter thuisblijven. Van mij mogen mensen ook alles zeggen. Als we maar in onszelf geloven. En dat doen we. Dat hebben we hier wel laten zien. Dit was een zege op basis van teamspirit. We zijn blijven vechten.”