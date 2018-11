NEC spreekt ondanks crisis vertrouwen uit in staf en spelers

NEC verkeert in crisis doordat de eerstedivisionist vier van de laatste zes wedstrijden in de eerste divisie verloor. Oversier: ,,Wij hebben alle vertrouwen in deze technische staf en de selectie. Posities staan niet ter discussie. Dat niemand tevreden is met de huidige resultaten, staat buiten kijf. Het is logisch dat men zich zorgen maakt, dat hoort bij een club met de ambities van NEC.’’

Vergrootglas

Volledig scherm Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC. © Paul Rapp NEC, dat achtste staat op de ranglijst, speelt zondag tegen koploper Sparta. De achterstand op de Rotterdammers bedraagt negen punten. Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC wijst erop dat de huidige situatie een momentopname is en dat het seizoen nog lang duurt. ,,We krijgen zondag al een kans het tij te keren.’’



Voetbal ligt onder een vergrootglas, stelt Van Schaik. ,,We leven in een glazen huis, dus vinden veel mensen er wat van. Dat hoort erbij en geeft aan dat de club leeft. Dat we uit deze situatie moeten komen is iedereen duidelijk. Dat doen we vooral intern met de mensen die er toe doen en die de situatie kunnen beïnvloeden. Het heeft niet zoveel zin dit breed buiten de club te delen.’’

Emotie

Van Schaik waakt ervoor dat in crisistijd beslissingen vanuit emotie worden genomen. ,,Als je bij een club zit met ambities zoals NEC en het loopt niet, dan gaan er panelen schuiven. Daar raken we niet van in de war. We zijn wel uiterst scherp met elkaar aan de slag om het tij te keren. In deze fase spreken we ook continu met de Raad van Commissarissen, de STAK (Stichting Administratiekantoor NEC (red.)) en de investeerders. Zo weet iedereen wat we aan het doen zijn en werken we samen aan verbetering.’’