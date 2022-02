NEC start actie om De Goffert terug te kopen: ‘Als we niks doen, is een faillissement een feit’

Met het project ‘Ons Nest’ wil NEC De Goffert terugkopen van de gemeente Nijmegen. De club wil inkomsten genereren uit het vernieuwen van het stadion en het daarmee creëren van mogelijk extra zitplaatsen, het toevoegen van maatschappelijke en commerciële initiatieven in en rond het stadion en vastgoedontwikkeling in de vorm van bijvoorbeeld nieuwe woningen.



NEC roept iedereen op om mee te denken met het project. De club organiseert verschillende participatiemomenten waarop mensen hun ideeën kunnen delen. De eerste is op 7 en 8 maart tussen 16.00 en 20.00 uur in de gracht van De Goffert. De initiatiefnemers NEC en hoofdsponsor KlokGroep worden ondersteund door de gemeente Nijmegen.

Must

In een persbericht schrijft NEC: ,,Het stadion van NEC, dat in de jaren ‘30 door Nijmegenaren letterlijk met de blote handen is uitgegraven en opgebouwd, brokkelt op dit moment ook letterlijk en figuurlijk langzaam af. Als we niks doen, is het enige wat zal overblijven een faillissement van de club en de herinneringen aan vroeger. Dat wil niemand. Daarom is de urgentie hoog en actie een ‘must’ voor onze club.”

Koopoptie

NEC heeft voor De Goffert een koopoptie van 7,6 miljoen euro. Daar gaat bij een overname ongeveer 6 ton huur af. NEC gaat ook nog met de gemeente in gesprek over de kosten van het herstel van het stadion naar aanleiding van het deels ingestorte uitvak in oktober tijdens de derby tegen Vitesse. NEC betaalde bijna 1 miljoen euro voor het verstevigen van de tribunes door middel van strips.



Zaterdag zal De Goffert bij NEC-RKC Waalwijk voor het eerst sinds de wedstrijd tegen Vitesse uitverkocht zijn. Door de coronamaatregelen mocht de capaciteit van de stadions in Nederland niet volledig benut worden. Het uitvak in De Goffert blijft zaterdag wel leeg, omdat daar nog herstelwerkzaamheden moeten worden verricht.