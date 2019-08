‘NEC stelt door transfer Groeneveld proflicentie veilig’

Van Schaik doet namens NEC geen mededelingen over de hoogte van de transferopbrengst en clausules die zijn opgenomen in de overeenkomst met Club Brugge. ,,Ik kan wel zeggen dat ik blij word van deze deal. Het financiële aspect is daarbij niet geheel onbelangrijk. Deze zomer draait het bij ons alleen om overleven.’’



De algemeen directeur vervolgt: ,,We zitten in een keiharde strijd. Naar buiten toe spreken we daar niet over, maar intern beseffen we dat heel goed. Zo hadden we al grote stappen gezet om het gat te dichten via bezuinigingen en toezeggingen. Het transfergeld van Arnaut is een welkome toevoeging.”