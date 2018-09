NEC stunt in beker tegen Excelsior

ROTTERDAM – NEC heeft dinsdagavond in een slijtageslag eredivisionist Excelsior uitgeschakeld in de eerste ronde van de KNVB-beker. De eerstedivisionist was in de thriller op Woudestein met 2-3 te sterk voor de Rotterdammers.

Een sterk gewijzigd NEC bood na een zwakke start goed partij aan de eredivisionist. De Nijmegenaren sleepten een verlenging uit het vuur en sloegen daarin met een man meer toe.

Op de bank

Bij beide teams kregen de nodigde spelers rust. NEC-trainer Jack de Gier hield Sven Braken, Brahim Darri, Joey van den Berg, Mathias Bossaerts en Terry Lartey Sanniez op de bank. In hun plaats speelden Robin Buwalda, Guus Joppen, Mart Dijkstra, Frank Sturing en Ole Romeny.

Buwalda had in de beginfase een hoofdrol in negatieve zin. Binnen 25 minuten stond de eerstedivisionist 2-0 achter. Luigi Bruins opende de score in de 20ste minuut vanaf elf meter, nadat Jeffry Fortes in het strafschopgebied tegen de grond werd gewerkt door Robin Buwalda en Leroy Labylle. Buwalda was verwikkeld in een duw- en trekduel met de Excelsiorspeler, terwijl Labylle op zijn hakken liep. Vier minuten later was Buwalda weer betrokken bij een doelpunt. De centrale verdediger schoot dit keer een scherpe voorzet van Robin van der Meer bij de eerste paal in eigen doel.

Buitenkansje

NEC leek een moeilijke avond voor de boeg te hebben. Maar net als Buwalda herstelde NEC zich knap. Na een dik half uur spelen was Fortes weer bij een strafschop betrokken. Hij vloerde in zijn eigen zestien meter de opstomende Ole Romeny. Anass Achahbar, in de competitie goed voor zes treffers in zes duels, verzilverde het buitenkansje. Vlak na de aansluitingstreffer kreeg NEC een aantal kansen om gelijk te maken, maar de eerstedivisionist ging met een achterstand de rust in.



Nadat Excelsior een overwicht had aan het begin van de tweede helft, ging NEC op zoek naar de gelijkmaker. Veel kansen leverde het niet op. Excelsior stichtte het meeste gevaar. Toch kwam NEC langszij. Hervé Matthys veroorzaakte tien minuten voor tijd een strafschop door Ole Romeny aan te tikken. Sven Braken, die in de rust doelpuntenmaker Achahbar verving, schoot de penalty binnen. De kansen keerden helemaal toen Marcus Edwards in de 83ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg voor een fopduik en met rood het veld af moest.

Volledig scherm Anass Achahbar schiet een penalty binnen. © Pro Shots / Dennis Wielders

NEC drong aan om de bekerstrijd in de reguliere speeltijd te beslissen. Maar het was invaller Mounir El Hamdaoui van Excelsior die daar in laatste minuut van de extra tijd het dichtst bij kwam. De paal stond een doelpunt in de weg waardoor een verlenging de beslissing moest brengen.

De eerste helft van de verlenging was weinig verheffend. De ploegen kregen geen uitgespeelde kansen. Vroeg in de tweede helft van de verlenging sloeg NEC wel toe. Joppen schoot de bal snoeihard in de kruising.

Excelsior - NEC 2-3 (2-1)

20. Bruins 1-0 (strafschop), 24. Buwalda 2-0 (eigen doelpunt), 34. Achahbar (strafschop) 2-1, 80. Braken (strafschop) 2-2, 107. Joppen 2-3.

Scheidrechter: Kamphuis

Geel: Joppen, Sabak, Dijkstra (NEC)

Rood: 83. Edwards (Excelsior), twee keer geel.

Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Matthys (114. Omarsson), Van der Meer; Bruins, Koolwijk (91. Burnet), Schouten; Edwards, Hadouir (68. El Hamdaoui), Mahmudov (70. Messaoud).