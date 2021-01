NEC stunt in verlenging tegen Fortuna en plaatst zich voor kwartfinale KNVB-beker

NIJMEGEN - NEC heeft voor een daverende verrassing gezorgd in de KNVB-beker. De eerstedivisionist rekende donderdagavond in de verlenging af met Fortuna Sittard, ploeg in vorm en nummer elf van de eredivisie. Doelpunten van Jordy Bruijn en Thomas Beekman maakten in de verlenging het verschil: 3-2.

Het was pas de eerste wedstrijd van NEC in de KNVB-beker dit seizoen, toch gaat de ploeg van trainer Rogier Meijer aanstaande zaterdag mee in de loting voor de kwartfinale. Dat is voor het eerst sinds het seizoen 2013-2014, toen NEC afrekende met FC Utrecht om in de halve finale uitgeschakeld te worden door PEC Zwolle.

In reguliere speeltijd leek het spel van NEC een uur lang op dat van afgelopen zondag, toen het koploper Cambuur op 0-0 hield. De Nijmegenaren waren aanvallend tandeloos, en probeerden vooral zo min mogelijk kansen weg te geven. De opbouw verliep slordig, waardoor Fortuna steeds dreigender werd. Kort voor rust miste Samuel Moutoussamy veruit de grootste kans, hij schoof de bal na een uitstekende Fortuna-combinatie naast het lege NEC-doel.

Flemming

Volledig scherm 'Bekerdoelman' Mattijs Branderhorst (1) viert het succes met eerste doelman Norbert Alblas. © Pro Shots / Paul Meima Na rust greep trainer Sjors Ultee in bij Fortuna. Hij bracht Zian Flemming en Mats Seuntjens, die hij van plan was een avondje te sparen in de drukke januari-maand; Fortuna treft zondag Ajax. Flemming, vorig seizoen op huurbasis nog speler van NEC, scoorde direct. Hij passeerde NEC’s ‘bekerdoelman’ Mattijs Branderhorst in de rebound.



Na een uur zonder aanvallend wapenvertoon, leek de tegentreffer NEC plots wakker te hebben geschud. Drie minuten na de 0-1 was de stand weer gelijk. Rangelo Janga kopte raak op een perfecte voorzet van Souffian El Karouani.

Na de treffer namen de Nijmegenaren het initiatief langzaam over. In de slotfase moest Fortuna ver achteruit. Invallers Thomas Beekman en Jonathan Okita brachten meer creativiteit en felheid dan basisklanten Elayis Tavsan en Mathias de Wolf, die zijn eerste basisplaats voor NEC weinig kleur kon geven. Gescoord werd er niet meer in de reguliere speeltijd.

Doelpuntrijke verlenging

Zes minuten op weg in de verlenging ging de bal op de stip. Cas Odenthal werd licht vastgehouden bij een corner en ging naar de grond, arbiter Kevin Blom twijfelde -als enige- niet. Jordy Bruijn bleef koel en schoot NEC vanaf de stip op voorsprong. Thomas Beekman zette NEC even later met meer dan een been in de kwartfinale, hij tikte de 3-1 binnen. Zian Flemming bracht de spanning nog terug, maar NEC kon de storm van Fortuna weerstaan.

NEC - Fortuna Sittard 3-2 n.v. (0-0, 1-1 na 90).

60. 0-1 Flemming, 64. 1-1 Janga, 97. 2-1 Bruijn (strafschop), 102. 3-1 Beekman, 104. 3-2 Flemming Scheidsrechter: Blom

Gele kaart: - NEC: Branderhorst; Van Rooij, Van Eijden, Odenthal, El Karouani; De Wolf (57. Beekman), Proper (72. Barreto), Vet, Bruijn (115. Bukusu); Tavsan (57. Okita), Janga (118. Janga). Fortuna Sittard: Koselev; Rota, Angha, Rienstra (49. Cox), Janssen; Smeets (84. Tirpan), Tekie, Moutoussamy (57. Flemming); Hansson (101. Kastrati), Polter, Semedo (57. Seuntjens)

