NEC stunt net niet tegen Ajax, Brobbey bezorgt koploper vlak voor tijd de zege

NEC-trainer Rogier Meijer moest vrijdag zijn plan voor de wedstrijd tegen Ajax wijzigen, omdat Wilfried Bony, die zou starten, geblesseerd uitviel op de training. Hij koos er net als in het duel eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA, dat na een dramatische eerste helft kansloos met 5-0 werd verloren, voor om met vier verdedigers te spelen met Calvin Verdonk als linksback. Souffian El Karouani schoof door naar de positie van linkeraanvaller.



NEC ontsnapte al in de tweede minuut aan een achterstand toen Davy Klaassen de bal van dichtbij recht in de handen van Branderhorst kopte, maar daarna hield de thuisclub zich prima staande. Jonathan Okita had zelfs tot twee keer toe kunnen scoren, maar eerst redde keeper Maarten Stekelenburg knap op zijn schot en even later raakte hij de bal na een voorzet van El Karouani totaal verkeerd.