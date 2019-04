NEC stuntelt zich voorbij Helmond Sport richting een nacompetitieplek

Wolters helpt NEC met twee goals voorbij Helmond Sport

12 april NIJMEGEN – NEC heeft vrijdagavond in de eerste divisie een zeer belangrijke zege geboekt in de strijd om een ticket voor de play-offs. De ploeg van interim-trainer Ron de Groot had het loodzwaar tegen Helmond Sport, maar door twee goals van Randy Wolters blijven de punten in Nijmegen: 3-2.