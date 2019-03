NEC stuurt Pothuizen en Nalbantoglu een ontslagbrief

We weten niet of we volgend seizoen eerste of eredivisie spelen. Dat bepaalt hoe we de staf en selectie samenstel­len en het budget wat we hebben.

Teammanager

Oud-speler Patrick Pothuizen (294 duels voor NEC) was vanaf 2014 weer aan de Gelderse club verbonden als teammanager en vervolgens assistent-trainer van Jong NEC. Na het ontslag van trainer Peter Hyballa in april 2017 werd Pothuizen (46) assistent van interim-trainer Ron de Groot bij de Nijmeegse hoofdmacht. Die functie behield hij na de degradatie. Nalbantoglu (117 duels) is bezig aan zijn tweede seizoen als teammanager. De voormalig NEC-speler (35) is na de degradatie uit de eredivisie, in augustus 2017 aan de staf toegevoegd. Fysiektrainer Lindeman (54) is afgelopen winter voor een half jaar aangesteld.

‘Langstzittende speler’

Door de contracten van Van Duin (32), Zelenika (25) en Joppen (29) op te zeggen, heeft NEC ook afstand gedaan van de clubopties om de samenwerking met deze selectiespelers een jaar te verlengen. Reservedoelman Van Duin is de ‘langstzittende speler’ bij NEC. De sluitpost staat vanaf de zomer van 2015 onder contract en stond 19 keer onder de lat. Joppen tekende in de zomer van 2017 een contract voor twee seizoenen in Nijmegen. De rechtsback speelde tot nu toe 41 duels. De Kroatische doelman Zelenika (vier duels) is in oktober vorig jaar gehaald om een Nijmeegs keepersprobleem te verhelpen.

Vrijheid

Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC is verantwoordelijk voor het technisch beleid na het gedwongen vertrek van technisch directeur Remco Oversier in december. De rituele dans van opzeggingen zegt niets over het perspectief van deze spelers en stafleden bij NEC, aldus Van Schaik. ,,We weten niet of we volgend seizoen eerste of eredivisie spelen. Dat bepaalt hoe we de staf en selectie samenstellen en het budget wat we hebben. Dit geeft beide kanten vrijheid.’’



De aflopende contracten van Jong NEC-spelers Michael den Heijer, Samed Oztoprak, Rick Wouters, Mex Bakker, Bart Spierings en Jorn Hiensch zijn ook opgezegd.