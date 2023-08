NEC stuurt vijf spelers naar TOP Oss als onderdeel van intensievere samenwerking

Onder 10-elftal

,,NEC hecht groot belang aan de ontwikkeling van (jeugd)spelers in een omgeving waarin ze zich vertrouwd voelen”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers van NEC. ,,Als gevolg daarvan krijgen jeugdspelers onder de vlag van NEC de kans om aan te sluiten bij het O10-jeugdteam in Oss en vergroten wij zodoende ons zoek- en scoutingsgebied. Dit stelt hen in staat om dicht bij hun familie en vrienden te blijven en tegelijkertijd te profiteren van professionele training en begeleiding. Deze aanpak benadrukt de toewijding van beide clubs om jonge spelers de beste kansen te bieden in hun voetbalcarrière, terwijl ze dus verankerd blijven in hun eigen vertrouwde omgeving. Ook in dit geval kunnen we dus spreken van de win-win-win situatie.”