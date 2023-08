NEC-supporters kunnen supersnel het stadion in, maar zijn niet gerust op gezichtsherkenning: ‘Elke camera is er 1 te veel’

Volle uitvakken, de kroegtij­ger van de selectie en wie krijgt eerste spandoek? Supporters voorspel­len seizoen NEC

NEC trapt het nieuwe seizoen in de eredivisie zondag af tegen Excelsior. Wat kunnen we dit seizoen verwachten op, maar vooral náást het veld? Drie hondstrouwe supporters kijken voor ons in hun glazen bol.