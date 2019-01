NEC-talent Romeny: ‘Ik moet gewoon zorgen dat ik beter ben’

Een jaar verder heeft Romeny zijn voetbaltas gevuld met flink wat extra bagage. ,,Ik heb vastgehouden aan wat ik altijd deed. Vertrouwen hebben in mezelf, acties maken, voor het doel komen; daar liggen mijn kwaliteiten. Ik heb wat tegenslagen gehad, maar ben in mezelf blijven geloven. Daar ben ik mentaal harder van geworden. In de jeugd had ik minder tegenslagen. Het is hier allemaal groter en serieuzer.’’



Hij speelde inmiddels 21 duels voor NEC, waarin hij twee keer scoorde en vijf assists gaf. ,,Maar ik ben nog niet zover als ik wil zijn. Ik wil in de basis staan en tien goals maken in een seizoen. Ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Ik maak er geen probleem van. Maar dat is wel waar ik naartoe wil.’’