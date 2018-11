NEC-talent Romeny over strafwissel: ‘Ik zal altijd in mezelf blijven geloven’

De Gier valt tegen Volendam vermoede­lijk terug op Achahbar en Darri

29 november NIJMEGEN - Het is crisis in Nijmegen en daarbovenop komt dat NEC-trainer Jack de Gier vrijdag tegen FC Volendam zeven spelers mist. De trainer wil zijn basis niet prijsgeven, maar vermoedelijk staan Anass Achahbar en Brahim Darri aan de aftrap in De Goffert.