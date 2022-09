NEC tegen Feyenoord weer met Tannane, Meijer moet kiezen tussen Duelund en Mattsson

NIJMEGEN - NEC kan tegen in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord weer beschikken over Oussama Tannane. Trainer Rogier Meijer moet door diens terugkeer kiezen tussen Mikkel Duelund en Magnus Mattsson.

Tannane is hersteld van ziekte, waardoor hij voor de interlandperiode de laatste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht (0-0) miste. De middenvelder heeft ook nog maar weinig last van zijn enkel, waardoor hij eerder ontbrak in het duel met sc Heerenveen (0-0).

Tannane neemt tegen Feyenoord de rol als nummer tien weer over van Duelund. Hij of Magnus Mattsson, die tegen FC Utrecht verdienstelijk zijn basisrentree maakte, fungeert dan als linksbuiten. Duelund deed dat daarvoor bij aanwezigheid van Tannane en is na een sterke seizoensstart wat weggevallen.

Achterin is de spoeling behoorlijk dun bij NEC voor het treffen met Feyenoord. Philippe Sandler zou tegen FC Utrecht debuteren in de wedstrijdselectie, maar liep op de afsluitende training een hamstringblessure op. Ilias Bronkhorst is ziek.

Langdurige blessures

NEC moet het voorlopig nog stellen zonder Joris Kramer. Datzelfde geldt voor middenvelders Jordy Bruijn en Mathias de Wolf. Het trio kampt met een langdurige blessure.

Na zeven speelrondes staat NEC op de elfde plaats met elf punten. De Nijmeegse club is wel al vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Feyenoord is de nummer vier met zestien punten. De Rotterdammers verloren twee weken geleden in een spektakelstuk de topper tegen PSV (4-3).

NEC-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson.

