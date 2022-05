NEC tegen Go Ahead Eagles met teruggekeerde Akman in de spits, ziekenboeg blijft vol

Akman was voor twee duels geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen FC Twente (0-2-nederlaag). Tegen Ajax (0-1-verlies) en FC Utrecht (1-0-nederlaag) stond Jonathan Okita in de spits. Souffian El Karouani fungeerde als linksbuiten en Calvin Verdonk als linksback.

Door de rentree van Akman wordt Okita tegen Go Ahead Eagles weer gebruikt als linksbuiten en krijgt El Karouani waarschijnlijk de voorkeur boven Verdonk op de linksbackpositie. Verder voert trainer Rogier Meijer vermoedelijk geen wijzigingen door in zijn opstelling.

NEC kan tegen Go Ahead Eagles nog altijd niet beschikken over de geblesseerden Magnus Mattsson, Cas Odenthal, Wilfried Bony en Edgar Barreto. Zij zijn mogelijk tot aan het einde van dit seizoen uitgeschakeld.

Play-offs

NEC treft met Go Ahead een concurrent in de strijd om deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. NEC staat op de negende plaats met 35 punten, Go Ahead is de nummer negen met 36 punten. FC Groningen heeft als nummer acht momenteel het laatste ticket voor de play-offs in bezit, met evenveel punten als Go Ahead.