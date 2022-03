NEC tegen Sparta waarschijnlijk zonder Barreto, Bruijn keert terug in wedstrijdselectie

Barreto kampt met lichte klachten. De middenvelder trainde vrijdag als enige binnen. Mikkel Duelund deed individueel oefeningen op het veld. Die middenvelder is op de weg terug van de enkelblessure die hij twee weken geleden opliep tegen AZ.

,,Barreto was niet fit genoeg om vandaag te kunnen trainen”, zegt trainer Rogier Meijer. ,,De kans is groter dat hij er tegen Sparta niet bij is dan wel.”