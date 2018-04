NEC-trainer: 'Braken verdiende een goal'

De oefenmeester zag dat de omzettingen die hij deed na het verlies vrijdag tegen Eindhoven (3-2) goed uitpakten. Rechtsback Michael Heinloth verving Guus Joppen en bracht NEC al in de tweede minuut op voorsprong. Lijnders: ,,Als je vroeg een doelpunt maakt, is het makkelijker spelen.’’

In de tweede helft, waarin Telstar vanaf de 48e minuut met tien man speelde, scoorde NEC nog één keer. Lijnders: ,,We misten de timing om te versnellen. Maar we hadden controle en domineerden de wedstrijd. Het is een goede overwinning tegen een ploeg die veel complimenten krijgt. We hebben wel twintig kansen gehad en we geven niets weg.’’