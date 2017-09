NEC-trainer: competitievervalsing door beloftenteams

Bogers: ,,Omdat het eerste elftal van PSV al heeft gespeeld, kunnen ze op maandag uit meer spelers putten dan dat ze op vrijdag kunnen. Maar wat heeft het voor zin daar iets over te zeggen? Het verandert de situatie niet. We moeten ermee omgaan.’’



Het kost meer tijd voor de technische staf om zich voor te bereiden op een duel met een beloftenelftal. De basisopstelling van Jong PSV verandert elke wedstrijd. Bogers: ,,In grote lijnen kennen we het elftal, maar qua namen is het afwachten. Ze hebben wel altijd dezelfde manier van spelen.’’



NEC kan de komende drie wedstrijden laten zien wie de baas is in de eerste divisie. Met overwinningen op achtereenvolgens Jong PSV, MVV en Fortuna Sittard kan de titelfavoriet de teleurstellende competitiestart wegpoetsen en op de eerste of tweede plek terecht komen. Alleen Jong Ajax kan de Nijmegenaren voorblijven, maar die ploeg mag niet promoveren. Vrijdag verloren drie teams die boven NEC op de ranglijst staan punten: MVV en FC Oss speelden gelijk, Jong AZ verloor.