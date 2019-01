NEC-trainer De Gier: ‘We moesten de 2-1 over de streep trekken’

Trainer De Gier verwacht dat NEC-topscorer Braken deze winter nog vertrekt

12 januari NIJMEGEN - NEC-trainer Jack de Gier verwacht dat topscorer Sven Braken nog deze winter de eerstedivisionist verlaat. De spits is in gesprek met verschillende clubs. ,,Sven moet er sportief en financieel uit komen. De rest is aan de clubs.’’