NEC-trainer De Gier ziet in zwakke thuisserie geen structureel probleem

De Gier won met zijn ploeg op eigen veld alleen van FC Dordrecht (1-0). Die zege dateert van 31 augustus. ,,Thuis zijn we vaak de bovenliggende partij. Dat moet ook. In De Goffert kunnen we niet achterover leunen. Voor onze fans moeten we gasgeven. Daar komen ook risico’s bij. Maar uiteindelijk hebben we genoeg mogelijkheden gecreëerd om te winnen. Die hebben we alleen niet gemaakt.”