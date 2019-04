NEC-trainer De Groot: ‘We leiden op de domste momenten balverlies’

VOLENDAM - Interim-trainer Ron de Groot is opgelucht over de wonderbaarlijke ontsnapping vrijdagavond van NEC in en tegen Volendam : 2-3. ,,Met negen punten uit drie wedstrijden mag ik niet klagen.’’

NEC schoot in Volendam uit de startblokken en kwam binnen tien minuten op de 0-2 voorsprong. Daarna ging het echter van kwaad tot erger. ,,Het was een stukje gemakzucht. Dat begint voorin. De vleugelspitsen moeten het middenveld helpen. Dat is ons systeem. Ze moeten keihard werken en de ruimtes dichtlopen. Als dat niet gebeurt, geef je kansen weg. Daar kan ik heel slecht tegen’’, stelt De Groot.

‘Effetjes niet’

Hij vervolgt: ,,Dat is niets nieuws. Dat hebben we tegen Jong PSV goed gedaan. Je moet elkaar helpen. Als iemand denkt: effetjes niet. Dan heb je een probleem als ploeg. Dat kan niet. Daar hebben we geen team voor. Daar schortte het vandaag aan. We waren ook heel slordig aan de bal.’’

Toch was De Groot voor het eerst tevreden over het aanvalsspel. ,,Bij fases speelden we aardig in de eerste helft. Beter dan in de voorgaande wedstrijden. De tweede helft niet meer. Het wegvallen van Bruijn was daarin mede bepalend. Doordat hij wegvalt, leveren we de bal sneller in. Zo kwamen we onder druk te staan. We leiden op de domste momenten balverlies. Daardoor ligt de verdediging open en krijgen we kansen tegen. ’’

Excuses

Bruijn had last van een verkoudheid en kon lastig ademhalen. Halverwege de tweede helft moest hij eruit. Vervolgens kwam Volendam langszij: 2-2. In de slotminuten van de wedstrijd scoorde Jonathan Okita alsnog de winnende voor NEC: 2-3.