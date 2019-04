NEC-trainer De Groot: ‘We moeten de schwung erin houden’

De Groot is niet verrast dat NEC vijftien punten uit vijf wedstrijden heeft gepakt, nadat hij begin deze maand voor de groep kwam te staan. ,,Niet dat ik dit van tevoren had bedacht. En we hebben ook geluk gehad. Maar we zaten er lekker in na een aantal overwinningen.’’



Het geheim? ,,Het vertrouwen was weg. Dat is nu terug. We geven weinig kansen weg. Dat is het belangrijkste. Je kent onze kwaliteiten: we hebben snelheid en diepte. En Ferdy Druijf die een bal vast kan houden. Die kracht moeten we benutten.’’