NEC-trainer De Groot: ‘We zijn er nog lang niet’

De Groot was vooral tevreden dat zijn ploeg geen tegendoelpunt kreeg in De Goffert. ,,Het belangrijkste is dat we de nul houden. De Europese regels gelden in de play-offs.’’ ,,We maken ook twee goals. We komen wel een paar keer gelukkig weg, maar hadden er zelf ook nog een paar kunnen maken. De vorige wedstrijd tegen RKC (2-1 winst, JvG) waren we ook al slordig. We moeten de 3-0 maken.’’

Zes van de zeven duels op winst

,,Hierdoor weten we dat we op de nul kunnen spelen’’, aldus De Groot. ,,Bij vlagen speelden we aardig en waren we geduldig aan de bal. We hebben meer vertrouwen. Alleen waren er ook momenten dat we knullig balverlies leden als we in de aanval waren. Dan was RKC in de omschakeling gevaarlijk.’’