NEC-trainer De Groot wil tegen MVV het goede gevoel vasthouden

NEC kan de eerste ronde van de nacompetitie overslaan door TOP Oss en FC Den Bosch in te halen op de ranglijst. De Nijmeegse eerstedivisionist moet dan winnen, TOP Oss maximaal gelijk spelen en Den Bosch verliezen. Ook sc Cambuur, dat gelijk staat met NEC in punten en doelsaldo, is een concurrent. Cambuur haalt NEC in als het met ruimere cijfers wint.



Stijgt NEC naar positie zes of vijf, dan wacht in de halve finale van de nacompetitie Sparta: de nummer twee van de competitie. De Groot: ,,Dat interesseert me niet. Ik ben niet zo’n rekenaar. We moeten de wedstrijd winnen en wie dan de tegenstander wordt, zien we wel. Als we goed genoeg zijn, moeten we iedereen kunnen verslaan. Als we een ronde overslaan, zijn we wat fitter.’’