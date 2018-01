NEC-trainer: Een gemiste kans, niet meer dan dat

‘Lijnders voegt bij NEC de laatste 10 procent toe’

13 januari NIJMEGEN - Jari Schuurman was gisteravond na de herstart van de competitie tegen Go Ahead Eagles (5-1) te spreken over Pepijn Lijnders, sinds anderhalve week zijn trainer. ,,Deze lijn moeten we doortrekken, maar dat moet met deze tactiek en trainer wel goed komen.”