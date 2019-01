NEC-trainer Jack de Gier: ‘Er is geloof in elkaar, het team en het resultaat’

In het doel begint vermoedelijk Marco van Duin, die in de laatste twee wedstrijden voor de winterstop de geblesseerde Oliver Zelenika verving. Van Duin liet op trainingskamp in het Spaanse Estepona een betere indruk achter dan zijn concurrent, die inmiddels weer fit is. De Gier wil dat niet bevestigen.



De trainer kan tegen Eindhoven geen beroep doen op de geblesseerden Norbert Alblas, Randy Wolters en Frank Sturing. Middenvelder Paolo Sabak zit tegen Eindhoven zijn eerste van twee duels schorsing uit. Daarentegen keert Joey van den Berg terug van een schorsing. Ook Tom Overtoom keert terug in de selectie. De middenvelder was weken uitgeschakeld door een blessure aan zijn rechter hamstring.



De opvallendste afwezige is topscorer Sven Braken. De spits heeft een trainingsachterstand opgelopen door transferperikelen en zit niet in de wedstrijdselectie. AZ-huurling Ferdy Druijf, de enige aanwinst van NEC deze winter, neemt zijn plaats in de spits in.