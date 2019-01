NEC-trainer Jack de Gier heeft om fysiektrainer gevraagd

Lindeman gaat zich als ‘performance manager’ bezighouden met de fysieke gesteldheid van de NEC-selectie. De Gelderse club sloot de eerste seizoenshelft af op een teleurstellende twaalfde plek in de eerste divisie.

De geplaagde NEC-trainer Jack de Gier heeft aangedrongen op de komst van een conditietrainer, stelt Van Schaik. ,,We hebben Colin Schalken, een goede, jonge, talentvolle fysiektrainer. Maar die moet ook de jeugd erbij doen. Dat is niet ideaal. Alles moet gericht zijn op het eerste elftal. Op het gebied van fysiek, wat zo’n belangrijk onderdeel is in het voetbal, kan het niet zijn dat we geen ervaren fulltimer te hebben.’’

Geen excuses

Schalken is deze zomer aangesteld door technisch directeur Remco Oversier, die in december gedwongen afscheid heeft genomen van NEC. Van Schaik: ,,Er is afgelopen zomer een keuze gemaakt en die draaien we nu terug. We werkten vorig seizoen met externe partijen. Dat was ook niet ideaal. Een fysiektrainer moet fulltime in huis zijn voor de selectie.’’