NEC-trainer Jack de Gier heeft weer een dubbel gevoel

Druijf is zuur: ‘Ik moet gewoon de winnende maken’

25 januari OSS - Ferdy Druijf was vrijdagavond bij TOP Oss de redder in Nijmeegse nood. De spits tekende in de 83ste minuut voor de 1-1 eindstand. Toch sprak Druijf na de wedstrijd over een zuur gevoel.