NEC-trainer Jack de Gier krijgt mogelijk mentor om sportieve malaise te keren

De Nijmeegse eerstedivisionist heeft de spelers voorlopig ook een spreekverbod opgelegd. NEC sluit zich in aanloop naar het duel met koploper Sparta af van de buitenwereld. Een woordvoerder van de club, die in een diepe crisis verkeert, laat weten dat de spelers zich volledig moeten richten op de trainingen en de wedstrijd van zondag. Pas aan het einde van de week staan spelers de pers te woord. Zondag speelt NEC in De Goffert tegen de koploper van de eerste divisie: Sparta.

Mediastilte

De mediastilte voor spelers volgt op de leidinggevenden bij de Nijmeegse eerstedivisionist die zich hullen in stilzwijgen over de crisis waarin de club verkeert. Trainer Jack de Gier wilde maandag niet reageren. Algemeen directeur Wilco van Schaik verwees naar technisch directeur Remco Oversier. Die wilde op zijn beurt echter geen vragen beantwoorden.



NEC raakte afgelopen vrijdag dieper in de put door een afstraffing van Jong Ajax. De Nijmegenaren verloren vier van de laatste zes duels. Daardoor is de achterstand op Sparta opgelopen naar negen punten. Na de 5-1 afstraffing door TOP Oss in De Goffert twee weken geleden, was er al crisisoverleg. Op de nederlaag in de KNVB-beker tegen eredivisionist Fortuna Sittard (3-2), volgde een moeizaam herstel in de competitie tegen Jong AZ: 3-1.



Afgelopen vrijdag ging het team van trainer Jack de Gier echter weer hard onderuit op bezoek bij Jong Ajax. Op De Toekomst in Amsterdam stond na afloop van het duel een beschamende 4-0 op het scorebord. De tweede afgang in twee weken kwam ook hard aan bij machtige investeerders. De komst van een raadgever voor De Gier zou het vertrouwen kunnen herstellen.

Volledig scherm NEC-aanvaller Anass Achahbar loopt richting de supporters in het uitvak op De Toekomst na de 4-0 nederlaag tegen Jong Ajax. © Stanley Gontha

Versterkingen

Dankzij investeerders manifesteerde NEC zich deze zomer nadrukkelijk op de spelersmarkt. Oversier haalde veertien nieuwe spelers naar Nijmegen. De doelstelling is bij de eerste vijf te eindigen in de eerste divisie. Maar de verwachting was dat NEC met deze aanwinsten, ondanks de sterk bezette eerste divisie, mee kon spelen om het kampioenschap. Na dertien duels staat de volksclub echter achtste in de eerste divisie.