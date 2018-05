NEC-trainer Lijnders: 'We hebben een wonder in effectiviteit nodig'

Een vroeg doelpunt, dat heeft NEC op zijn minst nodig. ,,We moeten een manier vinden waardoor we heel snel in de wedstrijd komen. Ik ga ervan uit dat het publiek erachter gaat staan als we snel voorkomen. We hebben de hulp van iedereen nodig.’’



Maar dan nog moet alles meezitten, verzucht de trainer. ,,We hebben een wonder in effectiviteit nodig. We hebben bewezen dat we in een korte tijd veel doelpunten kunnen maken. Emmen heeft alleen een gelouterde ploeg met veel ervaring. De ploeg is fysiek beresterk.’’