NEC-trainer Meijer spreekt steun uit aan Jasper Cillessen

Meijer sprak na de 4-1 nederlaag van NEC tegen Vitesse van een kater. ,,Jasper heeft alle vertrouwen”, zei Meijer. ,,Hij zag er nu niet gelukkig uit. Zo heeft hij de derby zelf ook gevoeld en beleefd. Maar Jasper is dit seizoen een steunpilaar van NEC. Het was nu niet goed. Dat is als keeper alleen wel erg bepalend voor de wedstrijd.”

Enorme klap

Meijer zag de derby in enkele minuten voor NEC ontsporen. ,,Er was 25 minuten niets aan de hand”, stelde de trainer van NEC. ,,Wij kwamen er niet doorheen. Er werden vooral veel ballen breed en terug gespeeld. Maar Vitesse kreeg ook geen kansen. De eerste goal is dan een omschakelmoment en voordat je dan kan reageren, komt de volgende bal via Jasper Cillessen. Dan is het 0-2. Dat was een enorme klap.”

Meijer wisselde al snel. Hij bracht Pedro Marques nog voor rust voor Magnus Mattsson. Vitesse ving de extra spits op door één-op-één te gaan spelen. ,,We zochten bij 0-2 naar een gelukje. We kregen voor rust wel een kans met Elayis Tavsan, maar uiteindelijk wordt het dan in de tweede helft 0-3. Uiteindelijk waren we niet goed genoeg.”

Aanvallen

NEC speelde Vitesse met de open strijdwijze in de kaart, besefte Meijer. ,,Maar we moesten wel aanvallen. We gaven zo wel heel veel ruimte weg. Vitesse kwam in de kracht met ruimte durfde één-op-één te spelen. Million Manhoef was daarbij heel erg goed. Wij hebben daarentegen niet goed gevoetbald. Dat is helder. Dit is een heel bittere nederlaag”

De 4-1 voelde als een mokerslag, sprak Meijer. ,,De cijfers zijn hard. We hebben er alles aan gedaan om terug te komen in de wedstrijd. We hebben aanvallend gewisseld. Dan moet het een keer meezitten. Dat was niet het geval.”

