NEC-trainer wuift seizoensdoelstelling weg: ‘Halve finale telt niet’

De clubicoon vervolgt: ,,De doelstelling is nu promoveren: klaar. Het is leuk als we tot de halve finale komen, maar wat schieten we daar mee op? Nul. Dat telt niet. Dan hebben we geen goed seizoen gehad.’’

Hoewel voorafgaand aan het seizoen NEC rekende op promotie, bracht de club naar buiten bij de eerste vijf in de competitie te willen eindigen. Daarmee zou de ploeg instromen in de halve finale van de play-offs. Door de dramatische resultaten is die doelstelling in de winterstop bijgesteld naar het halen van de nacompetitie. Daar slaagde De Groot in.

2-0 voorsprong

NEC verdedigt een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd afgelopen vrijdag in De Goffert. Daardoor moet RKC minimaal drie keer scoren om de Nijmeegse club uit de halve finales te houden. Mocht NEC in Waalwijk één keer scoren, dan heeft de thuisploeg daarvoor vier doelpunten nodig.

De Groot verwacht een spannende wedstrijd. ,,Ik verwacht niet dat RKC meteen vol op de aanval gaat. Ze zullen geconsolideerd aanvallen met een stukje beleid. In de eindfase zullen ze meer risico nemen. Maar het gaat erom hoe wij daarmee omgaan. We moeten los van de stand voetballen en zorgen dat we een goal maken.’’

‘Niet onder spanning staan’

De interim-trainer wil dat zijn team voor de winst gaat. ,,We moeten onszelf blijven. We moeten geen angst hebben dat we een doelpunt weggeven. We moeten niet onder de indruk zijn of onder spanning staan. Dat verwacht ik ook niet.’’

De Groot kan beschikken over een zo goed als fitte selectie. Uit voorzorg verlieten Ferdy Druijf, Mattijs Branderhorst en Leroy Labylle, maar de drie basisspelers zijn wel inzetbaar. Reserve-doelman Marco van Duin is bovendien hersteld van rugklachten. Verder zijn de langdurig geblesseerde Rens van Eijden en Norbert Alblas afwezig.

Vermoedelijke opstelling: