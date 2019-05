NEC trapt verkoop seizoenkaarten af met bijzondere promotiefilm

NEC-trai­ner Ron de Groot: ‘enorm wapen vergeten te gebruiken’

3 mei MAASTRICHT - Na vijf zeges op rij heeft NEC onder interim-trainer Ron de Groot voor het eerst puntenverlies geleden. ,,Ik houd hier zeker geen goed gevoel aan over. We hadden twee, drie, vier doelpunten moeten maken. Het is een wet in het voetbal dat je er dan één tegen krijgt.’’