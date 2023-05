NEC uitgeschakeld in strijd om play-offs na kansloze nederlaag tegen AZ

NEC is uitgeschakeld in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De Nijmeegse club verloor kansloos van AZ: 0-3.

In aanloop naar de wedstrijd tussen NEC en AZ was er veel te doen om de supporters. De AZ-fans waren niet welkom in De Goffert naar aanleiding van de rellen na AZ-West Ham United en uit protest tegen die beslissing van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls bleef het sfeervak in het stadion de eerste dertien minuten leeg.

NEC-trainer Rogier Meijer verraste met zijn opstelling. Ivan Márquez en Landry Dimata werden gepasseerd ten faveure van Joris Kramer en Pedro Marques. Bovendien had Anthony Musaba een basisplaats, omdat Elayis Tavsan ontbrak door een blessure.

Grote kans

De fanatieke NEC-fans misten door weg te blijven een alleraardigste openingsfase van NEC. De thuisploeg kreeg al in de derde minuut een grote kans op de 1-0. Marques had de bal na een uitstekende voorzet van Souffian El Karouani voor het inkoppen, maar hij mikte slordig naast.

Na een kwartier nam AZ, dat donderdag een klap kreeg te verwerken door de uitschakeling tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League, het initiatief over en kwam NEC er ook meteen niet meer aan te pas. De bezoekers creerden ondanks het veldoverwicht niet volop kansen, maar nog voor rust stond het wel al 0-2.

Afgekeurde goal

Jesper Karlsson krulde de bal in de 28e minuut fraai in de verre hoek en Jordy Clasie wandelde in de 42e minuut na balverlies van Bart van Rooij door de NEC-verdediging en stifte de bal behendig over Jasper Cillessen. Tussendoor werd de 0-2 van Karlsson (een schitterende knal in de bovenhoek) afgekeurd wegens buitenspel.

In de tweede helft zat een comeback van NEC er niet in. AZ liep zelfs al in de 51e minuut uit naar 0-3. Karlsson ontsnapte opnieuw aan de aandacht van Van Rooij en volleerde knap raak. Daarna vond AZ het welletjes en kon NEC nauwelijks iets uitrichten. Dirk Proper kreeg in de slotfase na ingrijpen van de VAR nog een rode kaart voor een harde charge op Clasie.

NEC zakte naar de elfde plaats in de eredivisie en kan hoogstens nog negende worden. De club sluit het seizoen volgende week af met een uitwedstrijd tegen nummer dertien Fortuna Sittard, dat ook nergens meer om speelt.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal