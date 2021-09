NEC-verdediger Odenthal begrijpt niet dat 4-3 van Feyenoord niet werd afgekeurd: ‘Het was een duidelijke overtreding’

Linssen plantte in de 88e minuut zijn arm in de rug van Odenthal, waarna Til de bal in het doel schoot. De VAR liet Kooij naar de beelden kijken op het scherm, maar de arbiter liet het doelpunt tot onvrede van NEC gewoon staan. In de blessuretijd bepaalde Feyenoord de eindstand op 5-3.

,,Het is zonde dat we de voorsprong hebben weggegeven”, aldus Odenthal. ,,We knokten ons zo goed terug in de wedstrijd. We hadden misschien nog wel vaker moeten scoren. Het is jammer dat het op deze manier is afgelopen.”