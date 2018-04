NEC vergooit de titel op De Toekomst

AMSTERDAM - De titel van de eerste divisie én rechtstreekse promotie is verder weg dan ooit voor NEC. De Nijmegenaren staan door de 2-0 nederlaag in de topper bij Jong Ajax van vrijdagavond vier punten achter koploper Fortuna Sittard.

Met nog vier duels voor de boeg staat NEC ook drie punten achter het Amsterdamse beloftenteam, dat niet kan promoveren.

Een dramatische uitreeks heeft voor het vertroebelde zicht op het kampioenschap gezorgd. Het verlies op De Toekomst was al de vijfde in de negen uitduels onder trainer Pepijn Lijnders, die sinds begin dit kalenderjaar de scepter zwaait in De Goffert. Zo is het contrast tussen uit- en thuiswedstrijden in 2018 immens. Op eigen veld pakte NEC zeventien punten in zeven duels, buitenshuis slechts zeven.

Kinderlijk

NEC schoot zichzelf tegen Jong Ajax in de voet, door kinderlijk te verdedigen. Opnieuw werd een tegentreffer geïncasseerd uit een eigen corner, net als twee van de drie doelpunten vorige week tegen FC Eindhoven. Dit keer counterde Jong Ajax in de zevende minuut via Sebastian Pasquali naar de 1-0. Een klein kwartier later legde Frank Sturing het af tegen Mateo Cassierra. Ook doelman Joris Delle en Michael Heinloth (op de lijn) lieten zich simpel in de luren leggen.

Daarmee deed NEC zichzelf ook tekort. Want het aanvalsspel was nog niet eens zo slecht. Alleen faalden NEC opnieuw in de afwerking. Zo maaide Ferdi Kadioglu in de vijfde minuut in kansrijke positie over de bal, kopte Anass Achahbar op keeper Sven van Bladeren van Jong Ajax en kopte Sven Braken net naast. Net voor rust voorkwam Sturing met een uiterste krachtspanning nog een doelpunt Dani de Wit.

In de tweede helft probeerde NEC het wel, maar echt ver kwam de ploeg niet. Invaller Steeven Langil was nog het meest dreigend. De aanvaller uit Martinique was in minuut 81 tweemaal dichtbij. Met een schot op Van Bladeren en een krulbal naast.

Jong Ajax-NEC 2-0 (2-0)

7. Pasquali 1-0, 19. Cassierra 2-0

Scheidsrechter: Janssen.

Geel: Bergsma (Jong Ajax), Verdonk (NEC).

Ajax: Van Bladeren; Lartez-Sanniez, Doekhi, Bergsma, Bakker (61. Sidoel); Pasquali, Bijleveld, D. de Wit; Nunnely (73. Kühn), Cassierra, Johnsen.