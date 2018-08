NEC vergooit zege bij debuut De Gier

LIVE Ambitieus NEC moet vanavond knokken tegen SC Cambuur

17 augustus NIJMEGEN - NEC ontvangt bij de seizoensopening van de eerste divisie SC Cambuur in De Goffert. De Nijmegenaren willen meespelen om de prijzen en treffen in de Friezen een outsider. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in De Goffert in 3-1.