NEC verkoopt ruim 4.250 seizoenkaarten: 'Veel loyale fans'

Woensdag liep de verlengtermijn voor de seizoenkaarthouders van het afgelopen jaar af. Voor de Nijmeegse club altijd een peilmoment, zegt de woordvoerder. ,,Daarbij valt op dat we dit jaar op een hoger aantal zitten dan afgelopen seizoen, toen zaten we na de verlengtermijn op 3.828 kaarthouders.’’



Volgens de voorlichter kan de club rekenen op een trouwe achterban: ,,We hebben veel loyale fans, zo blijkt maar weer. Daar zijn we heel trots op.’’



Overigens is het nog steeds mogelijk om seizoenkaarten te kopen. NEC begint de competitie op vrijdag 17 augustus tegen Cambuur uit Leeuwarden.