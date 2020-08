NEC verliest door handsbal en rake strafschop bij Cambuur

Na een gezapige eerste helft waarin weinig gebeurde en NEC vooral druk was om fouten in de opbouw te herstellen, was het kort na rust raak uit een corner. Cambuur-verdediger Sven Nieuwpoort werkte de bal met zijn arm (niet gezien door de arbitrage) achter doelman Norbert Alblas, die ook in de eerste helft moeite kende met de corners van de Friezen.

Poging om dribbel te stoppen mislukt

Na de tegentreffer nam NEC het initiatief over, en zocht wat opportunistischer de aanval via spits Janga. In de gevaarlijkste aanval, opgezet door invaller Jonathan Okita, miste Aymen Sellouf het overzicht om Ole Romeny vrij voor het doel te bereiken. Sellouf schoot zelf, makkelijk gered door Cambuur-doelman Sonny Stevens.



Cambuur counterde vervolgens onder de druk van NEC uit, met resultaat. Een poging van Bart van Rooij om de dribbelende Issa Kallon af te stoppen, kwam NEC duur te staan. Hij miste de bal, raakte Kallon en arbiter Rob Dieperink wees naar de stip.



Cambuur-spits Robert Mühren schoot raak: 2-0. NEC probeerde in het laatste kwartier nog iets te forceren, maar grote kansen leverde het niet op.



Lees hieronder het liveblog van de wedstrijd terug, later vrijdagavond is een uitgebreid verslag van de seizoensopening te lezen op deze site.