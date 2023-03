NEC verliest door kostbare fout van Van Rooij nipt van kwetsbaar Ajax

NEC paste zich niet aan Ajax aan en speelde gewoon in het doorgaans gebruikelijke 4-3-3-systeem. De club begon met een ongewijzigde opstelling aan de wedstrijd in vergelijking met het duel van vorige week met FC Volendam (3-1-zege).

Vorig seizoen stond NEC al na twintig minuten op een 4-0-achterstand tegen Ajax en ook zondag wilden de Amsterdammers snel toeslaan. De bezoekers werden in de openingsfase naar achteren gedrongen, ook doordat de ploeg erg slordig was aan de bal, en ontsnapten aan een vroege achterstand.

Cillessen terug in de ArenA

Steven Berghuis krulde de bal op de lat en oud-Ajax-doelman Jasper Cillessen, die voor het eerst als speler van de tegenstander terugkeerde in de Johan Cruijff ArenA, redde knap op een schot van Steven Bergwijn. Verder probeerde Ajax het zonder succes veel met afstandspogingen.

Na een klein half uur gooide NEC de schroom van zich af en werd het elftal zelf ook een paar keer gevaarlijk. Landry Dimata en Elayis Tavsan wachtten na een fraaie aanval te lang met schieten en Dimata schoot de bal in vrijstaande positie vanaf de rand van het strafschopgebied recht op keeper Geronimo Rulli.

Blessure Lasse Schöne

Zonder de geblesseerde Lasse Schöne, die voor rust zijn enkel verzwikte, zat NEC ook in de tweede helft prima in de wedstrijd, maar gaf al snel de voorsprong aan Ajax cadeau. Bart van Rooij verspeelde aan de zijkant kinderlijk de bal, waarna Dusan Tadic de bal voorgaf aan Mohammed Kudus, die de bal via Souffian El Karouani van dichtbij in het doel tikte.

Daarna rechtte NEC wel de rug en was het team een paar minuten na de 1-0 al dicht bij de gelijkmaker. Dirk Proper speelde met een slim balletje Magnus Mattsson vrij, maar die nam de bal slecht aan, waardoor Rulli nog redding kon brengen. Aan de andere kant hield Ajax NEC in leven doordat Kudus van dichtbij over kopte.

Vol op de aanval

In de slotfase ontbeerde NEC de stootkracht om alsnog de gelijkmaker te forceren. Meijer bracht met Pedro Marques, die dit seizoen al vijf keer scoorde als invaller, een extra spits in het veld, maar dat sorteerde ditmaal niet het gewenste effect. Alleen de eveneens ingevallen Anthony Musaba stichtte gevaar met een schot dat over ging.

