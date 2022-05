NEC verliest in doelpuntrijk duel van PSV, maar stijgt wel naar achtste plaats

NEC speelde met dezelfde namen als afgelopen zondag toen er tegen Go Ahead Eagles voor het eerst in vier duels werd gewonnen (1-0). Trainer Rogier Meijer hield vast aan het 4-3-3-systeem. Edgar Barreto, die dinsdag bekendmaakte na dit seizoen zijn carrière te beëindigen door een gebrek aan respect vanuit de club, keerde na twee maanden blessureleed terug in de wedstrijdselectie.

Slordige start

NEC begon slecht aan de wedstrijd tegen PSV. De bezoekers waren ontzettend slordig in de opbouw, waardoor PSV al snel een paar grote kansen kreeg. Die waren niet besteed aan Philipp Max en Ritsu Doan, die op Mattijs Branderhorst stuitte. In de 26e minuut was het echter alsnog raak voor PSV. Doan schoot in vrijstaande positie raak vanaf de rand van het strafschopgebied, al had Branderhorst meer moeten doen bij diens poging.

PSV bleef ook daarna domineren en verdubbelde tien minuten later de score. Erick Gutierrez pegelde de bal van een meter of 25 op schitterende wijze in de kruising. NEC deelde af en toe wat speldenprikjes uit, maar was over het algemeen veel te lief. Bij een 1-0 stand schoot Elayis Tavsan de bal net over en vlak na de 2-0 forceerde Jordy Bruijn na een mooie aanval tot een redding.

In de tweede helft beet NEC een stuk meer van zich af. PSV geloofde het allemaal wel, mede doordat Ajax in de kampioenswedstrijd tegen sc Heerenveen halverwege al op een 3-0-voorsprong stond. Ali Akman kreeg de bal niet langs Mvogo en dat lukte ook Rodrigo Guth niet uit de daaropvolgende hoekschop.

NEC knokt terug

PSV zette na een uur spelen weer wat meer aan en dat resulteerde in de 3-0. Nadat Cody Gakpo een grote kans had gemist, scoorde Eran Zahavi wel door een voorzet van Max binnen te tikken. De wedstrijd leek daarmee gespeeld, maar NEC bracht de spanning in het laatste half uur nog helemaal terug.

Invaller Mikkel Duelund volleerde in de 66e minuut een voorzet van Bart van Rooij binnen voor de 3-1. In de 72e minuut mocht Okita aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Jordan Teze op de eveneens ingevallen Ibrahim Cissoko en hij faalde niet vanaf elf meter, waardoor het zelfs 3-2 werd. De 3-3 zat er desondanks niet meer in.

play-off-kansen

NEC ging Heerenveen, dat met 5-0 verloor van Ajax, voorbij op de ranglijst. De club heeft evenveel punten als Heerenveen, maar heeft een voorsprong van twee doelpunten. NEC speelt zondag thuis tegen Fortuna Sittard en Heerenveen thuis tegen Go Ahead Eagles, dat net als FC Groningen en SC Cambuur nog kans maakt op de achtste plaats.

PSV-NEC 3-2 (2-0)

26. Doan 1-0, 36. Gutierrez 2-0, 61. Zahavi 3-0, 66. Duelund 3-1, 72. (pen.) Okita 3-2 Scheidsrechter: Nijhuis

Geel: - PSV: Mvogo; Mauro, Teze, Guti, Max; Doan (88. Ledezma), Sangaré; Madueke (46. Bruma), Götze, Gakpo (90+4. Bakayoko); Zahavi (70. Romero). NEC: Branderhorst; Van Rooij, Márquez, Guth, El Karouani; Schöne, Proper (55. Vet), Bruijn (55. Duelund); Tavsan (69. Bronkhorst), Akman (55. Cissoko), Okita.

