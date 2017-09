NEC verliest met 3-0 van hekkensluiter FC Den Bosch

Na rust was NEC de dominerende ploeg, maar dat leverde weinig gevaar voor het vijandige doel op. Na ruim een uur spelen wisselde Bogers aanvallend. Hij bracht met Anass Achahbar (voor middenvelder Janio Bikel) een tweede centrumspits en ging met vier spitsen spelen. Ook dat resulteerde echter niet in kansen. NEC ging kansloos onderuit en zag in de slotfase Muhammed Mert zelfs voor de 3-0 zorgen in een spaarzame tegenstoot van de gastheren. Het was typerend voor de wanprestatie van NEC dat Groeneveld op de valreep nog een strafschop miste. Doelman Heemskerk tikte de zwak ingeschoten pingel uit de hoek.



FC Den Bosch-NEC 3-0 (2-0).

20. Kaars 1-0, 26. Vossebelt 2-0, 87. Mert 3-0.

Scheidsrechter: Kamphuis.

Geel: Kersten, Vossebelt (Den Bosch), Verdonk, Dijkstra (NEC).

Aantal toeschouwers: 3.188.



NEC: Smits; Buwalda (46. Heinloth), Golla, Van de Pavert, Verdonk; Bikel (65. Achahbar), Kadioglu, Dijkstra; Larsson (86. Sleegers), Braken, Groeneveld.