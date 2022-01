NEC verliest na voorsprong en dramatische tweede helft ruim van Feyenoord, Márquez krijgt rood

Feyenoord voerde de druk in de tweede helft op en dat leverde in de 53e minuut de 1-2 op. Kökcü schoot de bal van grote afstand met een dwarrelbal langs Branderhorst na zwak uitverdedigen van Verdonk. Een paar minuten later had ook de 1-3 moeten vallen, maar Linssen stuitte van dichtbij op Branderhorst en Ivan Márquez.



NEC was het helemaal kwijt en werd steeds slordiger. Feyenoord profiteerde daar optimaal van en liep in de 64e minuut alsnog uit naar 1-3. Jahanbakhsh schoof de bal in het doel na slecht wegwerken van Márquez. Het geloof bij NEC was daarmee verdwenen en na een karrenvracht aan kansen werd het in blessuretijd ook nog 1-4 door een rake kopbal van Guus Til.